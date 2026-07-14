Hallan muerto a Michael-Anthony leones, bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro

El bailarín Michael-Anthony Leones Espino, de 28 años, conocido como «Mykee», fue hallado muerto en Miami tras ser reportado como desaparecido el lunes.

El hallazgo ocurrió este martes y la oficina del sheriff informó que falleció por aparente suicidio.

El artista fue visto por última vez el domingo al mediodía, saliendo de una cuadra en Miami.

En 2022, el bailarín acompañó a la cantante española Rosalía durante su gira mundial «Motomami World Tour».

De igual manera, formó parte del grupo de baile de la serie de conciertos de «Saturno World Tour» (2023) y «Cosa Nuestra World Tour» (2025) del reguetonero boricua Rauw Alejandro, quien compartió el cartel de persona desaparecida de Leones Espino en sus historias de Instagram.

Leones Espino también participó en el videoclip «Touching the Sky» (2024) con Rauw y acumulaba casi 80 mil seguidores en redes sociales.

