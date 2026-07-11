Jóvenes modelos de Masaya reciben certificación en pasarela y modelaje

El Ministerio de la Juventud entregó certificados a un grupo de jóvenes modelos del departamento de Masaya, tras culminar un proceso de capacitación enfocado en el fortalecimiento de sus talentos y habilidades artísticas.

El acto de entrega tuvo lugar en la Casa de Cultura y Deporte Rito Moisés Rivera.

Durante su preparación, las protagonistas adquirieron conocimientos avanzados en expresión corporal y escénica, automaquillaje, asesoría de imagen y liderazgo.

Como parte del cierre de la certificación, las jóvenes realizaron una pasarela especial vistiendo colecciones de diseñadores con trayectoria nacional.

El evento se desarrolló en un ambiente festivo y familiar, donde los asistentes celebraron el logro de las graduadas al ritmo de los bailes y sones tradicionales de Masaya.