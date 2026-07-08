Bon Jovi vuelve a conquistar el Madison Square Garden tras cuatro años de ausencia

La legendaria banda Bon Jovi regresó por todo lo alto al Madison Square Garden de Nueva York con el primero de nueve conciertos completamente agotados, marcando su esperado regreso a los escenarios tras cuatro años sin presentaciones en vivo.

El show significó un momento muy especial para Jon Bon Jovi, quien volvió a cantar frente a miles de fanáticos después de superar una cirugía de cuerdas vocales y un largo proceso de recuperación. Con un repertorio de 21 canciones, la agrupación hizo vibrar al público con éxitos inolvidables como Livin’ on a Prayer, It’s My Life y Wanted Dead or Alive, en un espectáculo cargado de nostalgia y emoción.

Durante la presentación, el vocalista agradeció el respaldo de sus seguidores y de sus compañeros de banda, destacando que este regreso representa un nuevo comienzo en su carrera. La gira Forever Tour continuará durante los próximos meses con presentaciones en Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda, consolidando el esperado renacer de una de las bandas más icónicas del rock.