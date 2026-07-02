Teatro Rubén Darío presenta cartelera del 2 al 16 de julio

El Teatro Nacional Rubén Darío anunció su programación cultural a desarrollarse del 2 al 16 de julio, presentaciones que puedes disfrutar en familia: obras de teatro, danza, ballet y música.

Hoy jueves 2 julio, en horario de 9 y 7 de la noche, se presentó la “PONCIA”, en homenaje a la teatrista Socorro Bonilla Castellón, con el grupo de Teatro Verde Luna.

Teatro Verde Luna presenta ‘Poncia’ del 2 al 9 de julio de 2026.

Mañana viernes 3 de julio, a las 7 de la noche: “PASIÓN Y TRADICIÓN”, con la Danza Estudio Castillo, Agrupación de Danza Folklórica Zenzontle, Marimba Flor de Pino, y Los Hijos del Son.

Espectáculo de danza ‘Pasión y Tradición’ en la Sala Mayor.

El domingo 5 de julio, a las 5 de la tarde, en escena “DON QUIXOTE” con la participación de Classical Ballet y Danza Estudio Attitude.

Anuncio del ballet Don Quixote el 5 de julio de 2026.

Con la agrupación Folklórica Zenzontle, el sábado 11 de julio, a las 6 de la tarde, “RAÍCES DE TRADICIÓN Y REVOLUCIÓN”, una noche de danza, tradición e identidad nicaragüense.

Raíces de Tradición y Revolución en Sala Experimental Pilar Aguirre.

El domingo 12 de julio, haciendo Arte con pasión y amor, la “COMPAÑÍA DE DANZA WSK”, en su noveno aniversario.

Cartel del IX Aniversario de la Compañía de Danza WSK.

Y el miércoles 15 de julio, en horario 3 de la tarde y 7 de la noche, y jueves 16 de julio, a las 7 de la noche, el concierto “CANTOS A LA REVOLUCIÓN” 47/19.