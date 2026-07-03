Grupo Musical Faustino Ruiz presenta “No nos Vencerán” y promueve el Festival de la Música 47/19 en Tu Nueva Radio Ya

Los estudios de Tu Nueva Radio Ya recibieron la visita de los integrantes del Grupo Musical Faustino Ruiz de la Policía Nacional, quienes llegaron para promover el Festival de la Música 47/19 Siempre Más Allá y presentar oficialmente su canción “No Nos Vencerán”, una de las 13 composiciones que forman parte de este importante evento cultural.

Durante la entrevista participaron Pablo Fariña, productor del disco del festival; Jhon Ríos, del Movimiento Cultural Leonel Rugama; la inspectora Kimberly Mayorga; y los músicos Reynaldo Castillo e Isaías Hernández, quienes compartieron detalles sobre el proceso de producción del álbum y el significado de esta propuesta musical. Además, destacaron que la composición y musicalización de “No Nos Vencerán” estuvo a cargo de Carlos Baltodano, quien dio vida a esta obra que transmite un mensaje de fortaleza, identidad y compromiso.

El Festival de la Música 47/19 Siempre Más Allá reúne a artistas de diferentes instituciones y movimientos culturales del país con canciones inéditas que resaltan la historia, la identidad y los valores del pueblo nicaragüense. La iniciativa busca impulsar el talento nacional y promover la música como una expresión de cultura y unidad.

Con el estreno de “No Nos Vencerán” en Tu Nueva Radio Ya, el Grupo Musical Faustino Ruiz invitó a las familias nicaragüenses a disfrutar de las producciones que integran este festival, una celebración que pone en alto el talento artístico nacional y fortalece la identidad cultural del país.