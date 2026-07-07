Lenin Sequeira presenta “Ritmo Cumbia” en Tu Nueva Radio Ya y promociona su nueva producción musical

El cantante nicaragüense Lenin Sequeira visitó los estudios de Tu Nueva Radio Ya para presentar oficialmente su más reciente sencillo “Ritmo Cumbia”, una propuesta bailable con la que busca poner a cantar y bailar al público dentro y fuera del país. Durante la entrevista, el artista compartió parte de su trayectoria musical y agradeció el respaldo que ha recibido de sus seguidores a lo largo de su carrera.

Sequeira comentó que su catálogo ya supera las diez canciones, entre ellas varios temas de corte popular que han sido bien recibidos por sus seguidores. Además, aseguró que continúa trabajando en nuevas producciones para seguir llevando su música a diferentes escenarios y eventos.

El intérprete también promociona “Daniel es el Progreso”, su más reciente producción musical en el marco de la celebración del 47/19, una canción con la que resalta el desarrollo y el progreso del país a través de un ritmo contagioso y un mensaje de identidad nacional.

Lenin Sequeira reiteró que está disponible para presentaciones en fiestas patronales, eventos privados y actividades culturales. Las personas interesadas en contratar sus servicios pueden comunicarse al 7711-4803, donde recibirán toda la información sobre su agenda artística.