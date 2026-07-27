Captan a Feid besando a una mujer en España y desata rumores de un nuevo romance

El cantante colombiano Feid vuelve a ser tema de conversación en las redes sociales luego de que circulara un video en el que aparece besando a una mujer en una playa de Marbella, España, lo que ha despertado especulaciones sobre un posible nuevo romance.

Las imágenes comenzaron a viralizarse durante el fin de semana y llegan meses después de que se hiciera pública su separación de Karol G. Aunque ninguno de los artistas explicó las razones del rompimiento, la cantante confesó anteriormente que atravesó un proceso emocional muy difícil tras el fin de la relación.

El video provocó todo tipo de reacciones entre los seguidores del intérprete de «Luna». Mientras algunos consideran que Feid tiene derecho a rehacer su vida sentimental, otros revivieron las especulaciones sobre las causas de su ruptura con Karol G. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado la identidad de la mujer que aparece junto al artista ni si se trata de su nueva pareja.

Ni Feid ni su equipo han emitido declaraciones sobre las imágenes. Por ahora, el cantante continúa enfocado en su gira por Europa, mientras el video sigue acumulando reproducciones y comentarios en las plataformas digitales.