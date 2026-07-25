Jóvenes demuestran su talento en el cierre académico de la Escuela de Teatro Pilar Aguirre

Con una emotiva muestra artística llena de creatividad, interpretación y pasión por las artes escénicas, la Escuela de Teatro Pilar Aguirre, celebró el cierre académico del semestre, donde los estudiantes presentaron al público el resultado del aprendizaje adquirido durante su formación.

La profesora Carla Acevedo, de la colonia Dambech, informó que la actividad reunió a los alumnos de primero, segundo y tercer año, quienes llevaron al escenario diversas presentaciones teatrales que evidenciaron su crecimiento artístico y el compromiso con esta disciplina.

Actualmente, la escuela cuenta con 30 estudiantes, cuyas edades rondan los 18 años en adelante, quienes reciben formación tanto en el turno regular como sabatino. La carrera tiene una duración de tres años, brindando una preparación integral en actuación, expresión corporal, manejo de escena y desarrollo artístico.

Acevedo destacó que la institución ha experimentado un notable incremento en la demanda de nuevos aspirantes, motivados por el reconocimiento que han alcanzado los estudiantes gracias a sus constantes presentaciones y giras teatrales en diferentes departamentos del país.

Entre las producciones que han llevado al público se encuentran reconocidas obras como «El Principito» y «Blanca Arauz», además de otras puestas en escena que han permitido proyectar el talento de los jóvenes actores y fortalecer el movimiento teatral comunitario.

La docente explicó que cualquier persona interesada en desarrollar sus habilidades actorales puede integrarse a la escuela mediante el pago de un costo simbólico, teniendo la oportunidad de formarse profesionalmente durante tres años y participar en montajes, festivales y giras culturales.

El cierre académico concluyó entre aplausos y el reconocimiento de familiares, docentes y asistentes, quienes celebraron el esfuerzo y dedicación de los futuros actores que continúan fortaleciendo el arte y la cultura desde Managua.