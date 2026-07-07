Taylor Swift gana batalla legal por presunta infracción de derechos de autor

La cantante Taylor Swift obtuvo una importante victoria en los tribunales luego de que una jueza federal de Estados Unidos desestimara la demanda por presunta infracción de derechos de autor presentada por la escritora independiente Kimberly Marasco. La resolución cierra de forma definitiva el caso e impide que la demandante vuelva a presentar el mismo reclamo.

Marasco aseguraba que la artista había utilizado fragmentos de sus poemas en más de una decena de canciones publicadas entre 2019 y 2024, incluidas en los álbumes Lover, Folklore, Evermore, Midnights y The Tortured Poets Department. Sin embargo, el tribunal determinó que las supuestas similitudes correspondían a ideas, metáforas y expresiones de uso común que no están protegidas por las leyes de derechos de autor.

Con este fallo, Taylor Swift suma un nuevo triunfo legal en medio de una carrera marcada por la defensa de su obra y de sus derechos como creadora. La decisión también representa un precedente sobre los límites entre la inspiración artística y la infracción de derechos de autor dentro de la industria musical.