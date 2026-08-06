Danna enternece a sus fans con un video inédito de su infancia cantando un éxito de Belinda

Danna sorprendió a sus seguidores al compartir un emotivo video inédito de su infancia en el que aparece interpretando «Mi Ángel de Amor», uno de los temas más recordados de Belinda. El material, grabado el 3 de agosto del 2000, muestra a la cantante cuando apenas era una niña, cantando con entusiasmo frente a un sillón mientras de fondo se escucha la voz original de Belinda.

La publicación llega en un momento especial, ya que Danna y Belinda están por lanzar su primera colaboración musical, un proyecto que ha generado gran expectativa entre sus seguidores y que también pone fin a los rumores de una supuesta rivalidad entre ambas artistas, quienes crecieron bajo los reflectores desde muy pequeñas.

En el video, Danna deja ver el cariño y la admiración que sentía por Belinda desde niña, un detalle que muchos de sus fans interpretaron como una muestra de que su próxima colaboración representa el cierre de un ciclo y el cumplimiento de un sueño de infancia.

La publicación estuvo acompañada por un breve adelanto musical con sonidos electrónicos que, según los seguidores de ambas intérpretes, correspondería a la canción que estrenarán juntas próximamente, aumentando aún más la expectativa por el lanzamiento.

Las reacciones no tardaron en inundar las redes sociales. Miles de usuarios calificaron el video como una «joya» y destacaron que une la nostalgia de toda una generación que creció viendo a Danna y Belinda convertirse en dos de las figuras más importantes del pop mexicano.

Con este tierno recuerdo, Danna no solo emocionó a sus seguidores, sino que también reafirmó la buena relación que mantiene con Belinda, demostrando que la admiración entre ambas viene desde la infancia y que su esperada colaboración musical promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados del año.