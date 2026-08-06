Shakira lleva a los Ghetto Kids a conocer el mar por primera vez y confiesa: “Los amo como si fueran mis propios hijos”

La cantante colombiana Shakira volvió a demostrar su lado más humano al compartir una emotiva experiencia con los Ghetto Kids, el famoso grupo de niños bailarines originarios de Uganda que la acompañó en los preparativos y durante su presentación en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Más allá de los ensayos y el espectáculo, la intérprete de Hips Don’t Lie decidió regalarles un momento inolvidable: los llevó a la playa para que varios de ellos conocieran el mar por primera vez. La experiencia estuvo llena de sonrisas, juegos y emociones, convirtiéndose en uno de los recuerdos más especiales de su convivencia.

Conmovida por el tiempo que pasó junto a los pequeños, Shakira compartió un mensaje en el que expresó el profundo cariño que desarrolló por ellos. «Ahora los amo como si fueran mis propios hijos», escribió la artista, dejando claro el vínculo afectivo que nació durante esta experiencia.

Los Ghetto Kids, reconocidos internacionalmente por sus coreografías virales y su inspiradora historia de superación, también han manifestado su admiración por la cantante, con quien compartieron escenario ante millones de espectadores en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

La historia ha conmovido a los seguidores de Shakira, quienes destacaron el gesto de la artista por brindar a los niños una experiencia única fuera de los reflectores, demostrando que la música y el baile también pueden crear lazos de solidaridad, cariño y esperanza.