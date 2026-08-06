Piqué y Clara Chía enfrentarían dificultades en su deseo de convertirse en padres

Gerard Piqué y Clara Chía vuelven a estar en el centro de la atención mediática, luego de que surgieran versiones que apuntan a que la pareja estaría atravesando dificultades en su intención de formar una familia.

De acuerdo con los reportes, el exfutbolista del Barcelona y la joven catalana habrían tomado la decisión de convertirse en padres tras celebrar su cuarto aniversario de relación. Sin embargo, el camino no estaría siendo tan sencillo como esperaban.

Las versiones señalan que la pareja habría recurrido al proceso de congelación de embriones como parte de su proyecto para tener un hijo. No obstante, pese a la planificación, ambos estarían enfrentando algunos obstáculos que habrían retrasado el cumplimiento de ese deseo.

Hasta el momento, ni Piqué ni Clara Chía han hecho declaraciones públicas sobre estas especulaciones, por lo que toda la información permanece en el terreno de los rumores difundidos por medios de entretenimiento.

Desde que oficializaron su relación en 2022, la pareja ha procurado mantener un perfil discreto, aunque su vida personal continúa generando gran interés, especialmente por el mediático pasado sentimental del exfutbolista con Shakira, con quien tiene dos hijos, Milan y Sasha.

Mientras tanto, los rumores sobre una posible paternidad siguen alimentando la conversación en redes sociales y entre la prensa del espectáculo. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial de que Clara Chía esté embarazada o de que la pareja vaya a anunciar próximamente la llegada de un bebé.