Maribel Guardia obtiene un amparo y se mantiene como tutora legal de su nieto; proceso judicial continúa

La disputa legal entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón por la tutela del hijo del fallecido Julián Figueroa dio un nuevo giro, luego de que la actriz y cantante obtuviera un amparo que, por el momento, le permite mantenerse como tutora legal del menor mientras el caso sigue su curso en los tribunales.

De acuerdo con la resolución, el recurso fue concedido debido a una presunta irregularidad en el proceso judicial. Maribel habría argumentado que nunca fue notificada de manera correcta sobre la audiencia en la que se determinó su destitución como tutora y el nombramiento de la periodista Addis Tuñón en ese cargo. Según trascendió, el citatorio fue enviado a un domicilio distinto al que la actriz había registrado oficialmente ante el juzgado, situación que le impidió acudir a la audiencia y ejercer su derecho de defensa.

Con la admisión del amparo, la resolución que la removía de la tutela queda suspendida de forma provisional, por lo que Maribel Guardia conserva la representación legal del menor mientras las autoridades revisan si existieron fallas en el procedimiento. Sin embargo, el juicio aún no concluye y será un juez quien determine de manera definitiva quién asumirá la tutela legal del niño.

El conflicto familiar comenzó tras la muerte de Julián Figueroa y se intensificó en los últimos meses con los desacuerdos entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón sobre el bienestar del menor. Aunque previamente se había informado que Addis Tuñón sería la nueva tutora legal, esta decisión quedó en pausa tras la aceptación del amparo promovido por la actriz.

Pese al avance legal, Maribel Guardia ha asegurado públicamente que no está peleando la tutela de su nieto, mientras que el proceso judicial continúa y las autoridades deberán emitir una resolución definitiva una vez que se reponga el procedimiento conforme a derecho.