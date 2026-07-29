Los premios juventud 2026 se trasladan a España con Carín León a la cabeza

Por primera vez en su historia, la gran fiesta de la cultura pop abandona suelo estadounidense para instalarse en el viejo continente.

TelevisaUnivision anunció oficialmente la lista de nominados para la 23ª edición de los Premios Juventud, una gala que promete ser inolvidable y que tendrá lugar el próximo 3 de septiembre en el exclusivo escenario de Starlite Marbella, en España.

El encargado de liderar las candidaturas es el cantautor mexicano Carín León, quien encabeza la contienda con un impresionante total de nueve nominaciones.

Le siguen muy de cerca figuras como Beéle, Kany García y Rauw Alejandro con siete candidaturas cada uno, además de superestrellas de la talla de Shakira, Karol G, Romeo Santos y Quevedo, disputando 50 categorías entre más de 330 artistas y creadores de contenido.

Esta edición cuenta con un protagonismo europeo sin precedentes. La representación española está liderada por Rosalía, quien acumula cinco nominaciones —incluyendo Álbum del Año por ‘LUX’—, seguida por Aitana y Alejandro Sanz con cuatro menciones cada uno.

Además, la gala estrena categorías exclusivas como ‘Mejor Euro-Song’ y ‘Creator de España’, para premiar al talento musical y digital de la región.

El público de todo el mundo ya puede comenzar a apoyar a sus favoritos. Las votaciones abrieron oficialmente este 29 de julio y permanecerán activas hasta el 10 de agosto a través de la plataforma oficial www.PremiosJuventud.com.

La ceremonia se transmitirá en directo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma ViX, alcanzando a más de 20 países en Latinoamérica y España.

Con un historial que superó los 450 millones de interacciones en redes sociales en su entrega anterior, la cita en Marbella promete romper todos los récords de audiencia global.