¡Shakira rompe récord histórico con “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026!

Shakira continúa haciendo historia en la música. A pocas semanas de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cantante colombiana ha batido un récord con “Dai Dai”, el tema oficial del torneo, que se ha convertido en un fenómeno global.

La canción, que interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy, ya suma más de 278 millones de reproducciones en YouTube y supera los 114 millones de escuchas en Spotify, además de posicionarse entre las canciones más populares en distintas plataformas digitales alrededor del mundo.

El éxito de “Dai Dai” también se ha reflejado en redes sociales, donde miles de fanáticos han compartido videos y coreografías inspiradas en el tema, consolidándolo como uno de los himnos mundialistas más exitosos de la historia.

Como parte de este histórico momento, Shakira también será una de las artistas que protagonizarán el primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa Mundial de la FIFA, donde compartirá escenario con Madonna y BTS, en un show que promete quedar para la historia.