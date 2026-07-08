Justin Bieber se une a Shakira, Madonna y BTS para el histórico show de la final del mundial 2026

Justin Bieber fue confirmado como una de las grandes estrellas que participarán en el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde compartirá escenario con Shakira, Madonna y BTS en un evento que promete marcar un antes y un después en la historia del torneo.

El show se realizará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y será la primera vez que una final de la Copa del Mundo cuente con un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl.

La producción estará a cargo de Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien coordina un montaje que reunirá a artistas de talla internacional.

Además de las figuras principales, el espectáculo contará con la participación del cantante nigeriano Burna Boy, el reconocido director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el coro infantil PS22, así como personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets.

El evento también tendrá un componente benéfico, ya que buscará recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa destinada a ampliar el acceso a la educación y al deporte para niños en distintas partes del mundo.