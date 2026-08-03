Fallece Carlos del Campo actor de doblaje en produccciones como Toy story, Harry potter y Star wars

El mundo del cine y el doblaje latinoamericano está de luto por el fallecimiento de Carlos del Campo, uno de los actores de voz más reconocidos de la región.

A lo largo de su trayectoria, Carlos del Campo dio vida con su voz a personajes de exitosas franquicias como Toy Story, Star Wars y Harry Potter, entre muchas otras.

Carlos del Campo dejó una huella imborrable en el doblaje latino al interpretar personajes inolvidables como Slinky en Toy Story, C-3PO en Star Wars y Peter Pettigrew (Colagusano) en Harry Potter, además de participar en el doblaje de otras exitosas producciones cinematográficas que marcaron a generaciones de espectadores.

Hasta el momento, la familia de Carlos del Campo ha confirmado su fallecimiento, pero no ha informado públicamente el lugar donde murió.

Carlos del Campo, nacido en Ojinaga, Chihuahua, desarrolló gran parte de su carrera en la Ciudad de México, donde trabajó durante décadas como actor y director de doblaje.

Su talento y versatilidad lo convirtieron en una figura muy apreciada por varias generaciones de espectadores, gracias a su participación en producciones que marcaron la historia del cine.