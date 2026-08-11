Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan en una ceremonia íntima en Portugal

La pareja confirmó su matrimonio este 11 de agosto, un año después de anunciar su compromiso. La ceremonia civil se realizó en Cascais y tuvo como únicos invitados a sus cinco hijos.

Después de casi una década de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya son marido y mujer. La pareja contrajo matrimonio este martes 11 de agosto de 2026 en una ceremonia civil e íntima celebrada en Cascais, Portugal, acompañados únicamente por sus cinco hijos.

La noticia fue confirmada por ambos a través de una publicación conjunta en Instagram, en la que mostraron sus respectivas alianzas de recién casados. La imagen fue acompañada por sus iniciales unidas por un corazón y rápidamente generó una enorme reacción entre sus seguidores.

Un año después del compromiso

El enlace ocurrió exactamente un año después de que Georgina Rodríguez anunciara públicamente su compromiso con el futbolista portugués. El 11 de agosto de 2025, la modelo y empresaria compartió una fotografía en la que mostraba el espectacular anillo que recibió de Ronaldo y confirmó que había aceptado la propuesta.

Desde entonces, ambos mantuvieron en secreto los detalles de la boda. No habían revelado públicamente la fecha, el lugar ni la lista de invitados, mientras crecían los rumores sobre cuándo se produciría finalmente el enlace.

La espera terminó este martes con la confirmación oficial de la pareja. De acuerdo con el comunicado citado por EL PAÍS, la ceremonia fue estrictamente privada y se celebró en Cascais.

Una familia como protagonista

Uno de los detalles más llamativos de la boda fue la presencia exclusiva de sus hijos. La pareja decidió celebrar este momento junto a los cinco menores que forman parte de su familia.

Cristiano Ronaldo es padre de Cristiano Jr., además de los mellizos Eva y Mateo. Con Georgina Rodríguez tiene dos hijas: Alana Martina y Bella Esmeralda.

La familia también ha atravesado momentos difíciles. En 2022, la pareja anunció la muerte de uno de los mellizos que esperaban durante el parto. Su hermana Bella Esmeralda sobrevivió. Desde entonces, Georgina ha expresado públicamente que considera a los hijos de Ronaldo como parte de una misma familia y suele referirse a ellos como sus hijos.

De una tienda Gucci al matrimonio

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en 2016, cuando ella trabajaba en una tienda de Gucci en Madrid, ciudad donde el futbolista jugaba entonces para el Real Madrid.

La relación comenzó a hacerse pública ese mismo año y, con el paso del tiempo, la pareja construyó una vida familiar mientras la carrera deportiva de Ronaldo los llevó a residir en diferentes ciudades, entre ellas Madrid, Turín y Mánchester.

Actualmente, ambos viven en Riad, Arabia Saudí, donde Ronaldo continúa su carrera como jugador del Al-Nassr.

Una boda lejos de los reflectores

Aunque se trata de una de las parejas más conocidas del mundo del deporte y el entretenimiento, Ronaldo y Georgina optaron por mantener su boda alejada de los grandes reflectores.

Incluso días antes del enlace se produjeron rumores sobre una posible boda en Madeira, después de que cientos de personas se acercaran a la catedral de Funchal ante la posibilidad de que allí se celebrara el matrimonio. Sin embargo, aquella ceremonia nunca tuvo lugar.

Por ahora, la pareja no ha confirmado si posteriormente realizará una celebración más grande junto a familiares y amigos. Lo que sí está confirmado es que, después de nueve años de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez dieron el paso definitivo y comenzaron oficialmente una nueva etapa como esposos.