Michelle Moreno es escogida como la nueva bailarina de la agrupación Costa Azul

Con gran entusiasmo y alegría, la popular agrupación musical Costa Azul anunció oficialmente la incorporación de Michelle Moreno como su nueva bailarina.

La joven llega al elenco del conjunto para ocupar la vacante dejada por Juana Ruiz, conocida popularmente como “La Chinita de Costa Azul”, tras su retiro de la agrupación para emprender nuevos proyectos personales.

La elección de Michelle Moreno se dio tras una reñida competencia en la que se midió ante las otras dos finalistas del certamen: Grethel Rugama y Verónica Delgado.

La agrupación destacó que el apoyo del público fue el factor decisivo para llegar a este filtro final, basándose en la cantidad de «me gusta» obtenidos en las presentaciones de las participantes a través de las plataformas digitales.

A través de sus canales oficiales, la agrupación dio la bienvenida a su nueva integrante y reafirmó su compromiso de continuar ofreciendo un espectáculo de alta calidad, lleno de ritmo y energía para deleite de todos sus seguidores a nivel nacional.