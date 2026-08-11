Beyoncé enfrenta una nueva demanda por los derechos de autor de “Alien Superstar”

La cantante estadounidense vuelve a estar involucrada en una disputa legal por una de las canciones de su álbum Renaissance. El conflicto gira en torno al uso de un fragmento de “Moonraker”, tema interpretado por John Holiday.

Beyoncé enfrenta una nueva demanda por presunta infracción de derechos de autor relacionada con “Alien Superstar”, una de las canciones de su exitoso álbum Renaissance, lanzado en 2022.

La acción legal fue presentada por Hirose Enterprise y el productor Shuji Hirose, quienes aseguran tener derechos sobre la canción “Moonraker”, interpretada por John Holiday. Según los demandantes, un fragmento de esta obra fue utilizado al comienzo de “Alien Superstar” sin contar con la autorización correspondiente.

La controversia se concentra en el fragmento hablado que aparece durante los primeros segundos de “Alien Superstar”. Los demandantes sostienen que el equipo de Beyoncé consiguió una licencia para utilizar “Moonraker” después de que Renaissance ya había sido publicado.

El punto central de la nueva demanda no es solamente si existió una licencia, sino si la persona que otorgó esa autorización tenía realmente los derechos necesarios para hacerlo.

De acuerdo con los documentos citados en reportes sobre el caso, el equipo de Beyoncé habría obtenido la licencia de John Holiday. Sin embargo, Hirose Enterprise sostiene que los derechos de “Moonraker” habían sido transferidos previamente y que Holiday, por lo tanto, no tendría autoridad para conceder dicha autorización.

Los demandantes buscan una compensación económica y también una orden judicial que impida que Beyoncé y las compañías relacionadas continúen obteniendo ingresos por el uso del material mientras se resuelve la disputa.

La canción ya había estado involucrada en otra disputa por derechos de autor. Tras el lanzamiento de Renaissance, el grupo Right Said Fred cuestionó el uso de elementos de su popular canción “I’m Too Sexy”.

En ese caso, el equipo de Beyoncé sostuvo que existía un acuerdo para utilizar la obra. Los integrantes de Right Said Fred fueron acreditados como compositores de “Alien Superstar” y recibieron una compensación por el uso de su material.

La nueva demanda, sin embargo, corresponde a un conflicto diferente y se centra específicamente en el supuesto uso no autorizado de un fragmento de “Moonraker”.

La disputa actual llega después de que una primera acción judicial relacionada con “Alien Superstar” fuera desestimada en junio de 2026. Ahora, los demandantes vuelven a llevar el caso ante los tribunales con nuevos argumentos relacionados con la titularidad de los derechos de “Moonraker”.

Por el momento, las acusaciones forman parte de un proceso judicial y no representan una determinación definitiva de responsabilidad por parte de Beyoncé. El caso deberá avanzar en los tribunales para establecer quién tenía los derechos sobre el material utilizado y si la licencia obtenida por el equipo de la cantante era válida.

Mientras tanto, “Alien Superstar” continúa siendo una de las canciones destacadas de Renaissance, un álbum con numerosas referencias, muestras e interpolaciones de obras anteriores.