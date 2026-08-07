¡Wilfrido Vargas estará mañana en la Feria Ganadera de Nicaragua y será homenajeado en las Cataratas del Niágara!

El legendario músico dominicano Wilfrido Vargas, conocido como “El Rey del Merengue”, estará mañana, sábado 8 de agosto, en la Feria Ganadera de Nicaragua, en Managua, donde llevará al público sus grandes éxitos y toda la energía del merengue.

Además, el artista será homenajeado en las Cataratas del Niágara, en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria y a su aporte a la música latina.

Wilfrido Vargas es una de las figuras más importantes en la historia del merengue dominicano. Con más de cinco décadas de carrera, ha sido clave para llevar este género a escenarios internacionales y ha dejado un legado que continúa vigente entre varias generaciones.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran “El Africano”, “Abusadora”, “El Jardinero”, “Volveré”, “La Medicina”, “A Mover la Colita” y “El Baile del Perrito”, grandes clásicos que han convertido sus presentaciones en verdaderas fiestas de merengue.

Ahora, el público nicaragüense tendrá la oportunidad de disfrutar en vivo de uno de los grandes íconos de la música tropical, mañana en la Feria Ganadera de Managua.