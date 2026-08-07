¡Shakira sorprende al mundo y lanza la versión en español de “Dai Dai”!

La estrella colombiana Shakira presentó este viernes la versión en español de “Dai Dai”, canción oficial del Mundial de Fútbol 2026 que interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy.

El lanzamiento llega después de que el tema fuera estrenado originalmente en mayo, semanas antes del inicio del torneo. “Dai Dai” fue grabada en cinco idiomas: inglés, español, italiano, francés y japonés, ampliando así su alcance internacional.

El título de la canción hace referencia a una expresión coloquial italiana que significa “vamos, vamos”, un mensaje que encaja con el espíritu de celebración y unidad que rodea al máximo torneo del fútbol mundial.

Shakira y Burna Boy llevaron “Dai Dai” al escenario durante la ceremonia inaugural del Mundial, celebrada el 11 de junio en Ciudad de México, y posteriormente volvieron a interpretar el tema durante el espectáculo de medio tiempo de la final, realizada en Estados Unidos, acompañados por los niños del grupo ugandés Ghetto Kids.

Más allá de la música y el espectáculo, la canción también tiene un propósito social. De acuerdo con la FIFA, los derechos de autor de “Dai Dai” serán destinados al Fondo Global Citizen de Educación de la FIFA, iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para facilitar el acceso a la educación y al fútbol a niños de diferentes partes del mundo.

Con esta nueva versión en español, Shakira vuelve a demostrar su capacidad para conectar la música latina con grandes escenarios internacionales, llevando su voz y su estilo a una nueva celebración mundial del fútbol.