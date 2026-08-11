Cantante cristiano Albert Sánchez estrena en Tu Nueva Radio Ya sus nuevos temas “Dime” y “No es difícil”

El cantante dominicano Albert Sánchez, quien cuenta con 20 años de trayectoria artística, visitó Tu Nueva Radio Ya para promocionar dos nuevas propuestas musicales y compartir parte de su historia de vida, marcada por una transformación espiritual que hoy se refleja en sus canciones.

Durante su visita a La Súper Líder del Dial, Albert presentó sus temas “Dime” y “No es Difícil”, canciones que forman parte de una propuesta de música cristiana con sonidos tropicales, llevando un mensaje de fe, esperanza y reflexión a través de ritmos alegres y contagiosos.

El artista recordó que años atrás formó parte del grupo de bachata Insuperable, etapa importante dentro de su carrera musical.

Sin embargo, confesó que, a pesar de los logros alcanzados en el mundo artístico, llegó un momento en el que se sentía vacío, situación que lo llevó a replantearse su vida y tomar la decisión de seguir los caminos de Dios.

A partir de entonces, Albert Sánchez encontró una nueva dirección para su carrera y comenzó a utilizar su talento musical para transmitir un mensaje cristiano, sin dejar de lado los ritmos tropicales que caracterizan su estilo.

“Dime” y “No es Difícil” reflejan precisamente esa nueva etapa del artista, quien busca conectar con el público a través de una música que entretiene, pero que también deja un mensaje de fe y esperanza.

Como parte de su visita a Nicaragua, Albert Sánchez se presentará este 15 de agosto en el Polideportivo Alexis Argüello, donde compartirá escenario junto a la cantante cristiana Averly Morillo.

La presentación promete ser un encuentro lleno de música, energía y un mensaje de fe, en el que el artista dominicano tendrá la oportunidad de acercar su propuesta musical al público nicaragüense.

Con dos décadas de trayectoria y una historia de transformación personal, Albert Sánchez continúa llevando su música cristiana de ritmo tropical a nuevos escenarios, convencido de que su talento puede ser también una herramienta para transmitir esperanza y acercar a las personas al camino de Dios.