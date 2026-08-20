Romeo Santos y Prince Royce se presentarán este Viernes en el Estadio Nacional Soberanía

La espera terminó. Mañana viernes 21 de agosto, Romeo Santos y Prince Royce se presentarán en el Estadio Nacional Soberanía de Managua, en una noche dedicada a la bachata y al romanticismo.

El concierto promete reunir a miles de fanáticos y la expectativa ha crecido en las últimas horas, ya que la presentación se encuentra prácticamente sold out, con pocas localidades todavía disponibles.

Los artistas compartirán escenario para interpretar algunos de sus mayores éxitos.

Entre las canciones que forman parte del repertorio de la gira destacan “Propuesta Indecente”, “Eres Mía”, “Imitadora”, “La Carretera”, “Darte un Beso”, “Corazón Sin Cara”, “Stand By Me”, “Incondicional”, “Promise”, “Sensualidad” y “Ella Quiere Beber”, además de otros temas que han marcado sus respectivas carreras.

En cuanto a los precios, los boletos tienen costos que van desde C$1,850 para La Pista, C$2,035 en Gradería General, C$3,256 en Gradería Jardín y Preferencial, C$4,440 en Sillas Platinum, hasta C$9,250 para Sillas Mesas B y C$12,950 para Sillas Mesas A.

Todo está listo para que Romeo Santos y Prince Royce conviertan el Estadio Soberanía en el escenario de una gran fiesta de bachata, con un público que ya cuenta las horas para cantar y bailar junto a dos de las voces más reconocidas del género.