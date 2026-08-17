Vocalista de Fuzion 4 se solidariza con Ruth Campos tras accidente de tránsito

La vocalista de Fuzion 4 expresó su solidaridad con Ruth Campos, integrante del grupo Karnavaleros de Jaguar, quien resultó afectada en un accidente de tránsito que dejó lesionados a varios integrantes de la agrupación.

De acuerdo con la información compartida, Campos sufrió varias fracturas debido al accidente y permanecerá incapacitada durante un período de recuperación. La situación representa un reto especialmente importante para ella, ya que es madre de dos hijos: una niña de 3 años y un adolescente de 17 años, y su sustento depende de su trabajo en la música.

“Los que desean apoyar a Ruth, les dejo su número de cuenta Banpro. Ella les agradecerá de todo corazón. Ella más que nunca necesita de nuestro apoyo”, expresó la vocalista de Fuzion 4 al hacer un llamado a la solidaridad.

También pidió a sus seguidores mantener a Ruth en sus oraciones y agradeció de antemano las muestras de cariño y generosidad que pueda recibir durante este difícil momento.

“Esperamos volverla a ver muy pronto haciendo lo que ama ❤️”, manifestó, al tiempo que extendió su solidaridad a los demás integrantes de Karnavaleros de Jaguar que resultaron afectados y les deseó una pronta recuperación.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante la cuenta de ahorro Banpro, 10021500501930 a nombre de Ruth Guadalupe Campos, según los datos publicados en la campaña de apoyo.

La situación de Ruth ha generado muestras de solidaridad entre personas vinculadas al ámbito musical, quienes esperan que pueda recuperarse y regresar pronto a los escenarios.