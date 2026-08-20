Rauw Alejandro habría sido padre por primera vez y mantiene en privado la identidad de la madre

El cantante puertorriqueño estaría viviendo una nueva etapa personal junto a una joven de origen puertorriqueño, según información difundida por un periodista español.

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro estaría atravesando uno de los momentos más importantes de su vida personal: habría recibido a su primer hijo, de acuerdo con información difundida por el periodista español Álex Rodríguez, del programa ¡Siéntese quien pueda!.

Según la versión presentada por el comunicador, el artista de 33 años y su equipo habrían procurado mantener el embarazo en absoluta discreción. Sin embargo, los detalles sobre la supuesta llegada del bebé finalmente comenzaron a trascender públicamente.

Uno de los aspectos que permanece en reserva es la identidad de la madre. De acuerdo con la información divulgada, se trataría de una joven universitaria de origen puertorriqueño que habría conocido al intérprete después de su separación de la cantante española Rosalía.

La joven, según el reporte, residiría actualmente junto a Rauw Alejandro en Nueva York, donde estaría cursando una licenciatura y próxima a finalizar sus estudios. La relación tendría aproximadamente dos años y sería formal, pues ella habría acompañado al artista durante algunas de sus presentaciones y giras.

“Él me dicen que está muy enamorado. Son bastante discretos”, habría comentado Rodríguez al revelar detalles sobre la relación.

El periodista también aseguró que el intérprete estaría feliz con la llegada del bebé y afrontando con entusiasmo su nueva faceta como padre.

La noticia llega tres años después de la mediática separación de Rauw Alejandro y Rosalía, quienes estuvieron comprometidos y llegaron a planificar su boda. Desde entonces, el artista ha mantenido una postura mucho más reservada respecto a su vida sentimental.

Durante su relación con Rosalía, el cantante había expresado públicamente su deseo de formar una familia. En aquel momento, incluso manifestó que quería tener “un par de hijos”, aunque reconoció que sus compromisos profesionales también influirían en sus planes.

Hasta el momento, la información sobre la supuesta paternidad de Rauw Alejandro ha sido presentada como una versión periodística y no se ha divulgado públicamente la identidad de la madre ni otros detalles sobre el bebé.