Costa Azul alista sorpresa al joven que venció a cuatro agresores en Juigalpa

Una gran sorpresa es la que alista Fred Quintero, vocalista de la agrupación Costa Azul, para el joven que se volvió viral tras defenderse y vencer a cuatro sujetos durante las fiestas de Juigalpa, Chontales.

Vocalista de Costa Azul prepara sorpresa para joven que venció a 4

El artista confirmó que, tras una intensa búsqueda en redes sociales, logró contactarlo para preparar una dinámica especial dirigida a todos los seguidores de la banda.

La localización del muchacho fue posible gracias a que su hermana se comunicó directamente con el cantante y le facilitó su número telefónico.

Tras la exitosa búsqueda, Quintero agradeció el apoyo de los usuarios en plataformas digitales y adelantó que muy pronto revelarás los detalles de este bonito gesto.

El particular incidente ocurrió en medio de una fiesta en Juigalpa, donde el joven terminó enfrentándose solo a cuatro hombres y logrando imponerse ante todos ellos.

Lo que más cautivó al público fue su reacción posterior, ya que minutos después del altercado subió con total energía a la tarima a bailar al ritmo de Costa Azul como si nada hubiera pasado, captando de inmediato la atención de los integrantes de la agrupación.

