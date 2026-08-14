La demanda de los hermanos Cascio contra Michael Jackson no llegará a juicio público

Un juez federal de California determinó que las acusaciones de cuatro hermanos contra el patrimonio de Michael Jackson deberán resolverse mediante un arbitraje privado. La decisión no establece si los presuntos abusos ocurrieron.

La demanda presentada por cuatro integrantes de la familia Cascio contra el patrimonio de Michael Jackson no continuará en un tribunal público. El juez federal Hernán D. Vera determinó que la disputa deberá resolverse mediante un proceso de arbitraje privado, debido a un acuerdo firmado por las partes en 2019.

La resolución fue emitida el 12 de agosto y se refiere exclusivamente al mecanismo mediante el cual deberá resolverse el conflicto. El magistrado no determinó si las acusaciones de abuso sexual formuladas contra el fallecido cantante son verdaderas o falsas.

Los demandantes Edward, Dominic, Marie-Nicole y Aldo Cascio presentaron una demanda federal en febrero de 2026 en la que acusaron a Jackson de haberlos sometido presuntamente a abusos sexuales durante años, cuando eran menores de edad. Según su denuncia, el cantante habría utilizado su fama, poder económico y cercanía con la familia para ganarse su confianza y posteriormente manipularlos.

Uno de los principales puntos analizados por el juez fue un acuerdo alcanzado en 2019, que contemplaba una compensación económica de aproximadamente 3,5 millones de dólares y una cláusula que establecía que determinadas controversias debían resolverse mediante arbitraje.

Los hermanos intentaron evitar esa disposición argumentando que una ley federal aprobada en 2021, la Ending Forced Arbitration of Sexual Assault and Sexual Harassment Act, limita el uso obligatorio del arbitraje en casos relacionados con agresiones sexuales.

Sin embargo, el juez Vera concluyó que esa legislación no podía aplicarse de manera retroactiva a un acuerdo firmado antes de su entrada en vigor. Por ello, determinó que cualquier cuestionamiento sobre la validez del convenio deberá ser presentado ante un árbitro y no ante un jurado.