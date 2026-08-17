Ricardo Arjona se presenta mañana en Managua en el Estadio Soberanía

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona se presentará mañana, martes 18 de agosto de 2026, en el Estadio Nacional Soberanía de Managua, como parte de su gira internacional “Lo Que El Seco No Dijo Tour”. La fecha aparece confirmada en la agenda oficial del artista.

El concierto es organizado en Nicaragua por Masshow Production y se espera la asistencia de miles de seguidores del intérprete, quien llegará al país con una propuesta que combina canciones de su nueva etapa musical con temas que han marcado su trayectoria.

Los precios de las localidades son: Sillas AMEX, C$14,245; Platinum A, C$11,840; Platinum B, C$8,140; Grada Preferencial, C$3,552; Grada General, C$2,442; y Gramilla, C$2,220. Los precios publicados incluyen el cargo por servicio.

Ricardo Arjona, cuyo nombre completo es Edgar Ricardo Arjona Morales, nació en Guatemala y es uno de los cantautores latinoamericanos más reconocidos. A lo largo de varias décadas de carrera ha construido un estilo caracterizado por letras narrativas sobre el amor, el desamor, las relaciones humanas y diferentes situaciones de la vida cotidiana.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Historia de Taxi”, “El Problema”, “Fuiste Tú”, “Señora de las Cuatro Décadas”, “Mujeres”, “Desnuda”, “Minutos”, “Te Conozco” y “Acompáñame a Estar Solo”, temas que forman parte del repertorio más recordado por sus seguidores.

El artista llega a Managua después de sus presentaciones en Costa Rica y continuará posteriormente con su recorrido internacional. La presentación en Nicaragua está programada para este 18 de agosto en el Estadio Nacional Soberanía