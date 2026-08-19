Linda Blair enfrenta una demanda civil por ataques atribuidos a sus perros

La actriz de “El exorcista” fue demandada por exvecinos de Acton, California, quienes aseguran que varios perros vinculados a su refugio habrían atacado a sus animales y provocado situaciones de temor durante años. Blair negó las acusaciones.

Linda Blair, reconocida mundialmente por interpretar a Regan MacNeil en El exorcista, enfrenta una demanda civil presentada por Edgar Najar y su esposa, antiguos vecinos de la actriz en Acton, California.

Según la demanda, los denunciantes sostienen que durante años vivieron con preocupación ante la posibilidad de que algunos perros de la propiedad de Blair escaparan y atacaran a sus animales. El caso incluye acusaciones de negligencia, pérdida de propiedad, daños generales y gastos médicos.

Uno de los episodios centrales ocurrió en noviembre de 2022. De acuerdo con el relato de Najar, dos perros de raza pit bull habrían salido de la propiedad y atacado a su caballo miniatura, llamado Blackie Lawless.

El hombre afirmó que encontró a uno de los perros sujetando las patas traseras del animal mientras otro lo atacaba en la cabeza. En medio de la situación, Najar habría terminado en el suelo y su esposa habría recibido una mordida.

Najar aseguró que, para detener el ataque, disparó contra uno de los perros. Según la información publicada, no se presentaron cargos penales por los disparos ocurridos durante este episodio.

Los demandantes también señalaron que el incidente de 2022 no habría sido un hecho aislado.

La demanda menciona otros episodios anteriores en los que perros vinculados al refugio de Blair supuestamente habrían ingresado a la propiedad de los vecinos. Uno de los casos habría ocurrido en 2010, cuando un perro habría atacado a un cerdo vietnamita de la familia Najar llamado Gerty.

Los exvecinos sostienen que estos acontecimientos generaron durante años una sensación de inseguridad y temor por sus animales.

Frente a las acusaciones, Linda Blair negó los señalamientos incluidos en la demanda y rechazó categóricamente la versión presentada por sus exvecinos.

La actriz está vinculada a la Blair WorldHeart Foundation, una organización dedicada desde 2003 a rescatar, rehabilitar y facilitar la adopción de perros que fueron maltratados, abandonados o descuidados.

Personas relacionadas con el refugio defendieron el trabajo realizado allí y aseguraron que los animales reciben alimentación, atención veterinaria y ejercicio regularmente.

Linda Blair alcanzó la fama internacional cuando, con apenas 15 años, interpretó a Regan MacNeil en El exorcista, película estrenada en 1973.