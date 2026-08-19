Investigan como posible homicidio la muerte de Hayden Panettiere

La muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere, de 36 años, continúa bajo investigación en Greenville, Carolina del Sur, luego de que las autoridades abrieran una pesquisa para determinar si pudo existir alguna conducta delictiva relacionada con su fallecimiento.





Panettiere fue encontrada inconsciente el pasado domingo en un complejo de apartamentos. Los servicios de emergencia acudieron al lugar e intentaron reanimarla, pero la actriz fue declarada muerta. Inicialmente se manejó la posibilidad de una sobredosis accidental de medicamentos recetados, aunque los investigadores no están convencidos de que esa haya sido la causa.



La autopsia ya fue realizada y, según los reportes disponibles, no se encontraron signos de traumatismo que expliquen su muerte. Sin embargo, los resultados toxicológicos todavía están pendientes y serán fundamentales para establecer oficialmente la causa y la forma del fallecimiento.

En el momento del incidente se encontraban en el apartamento Brian Hickerson, pareja intermitente de Panettiere, y el hermano de este, Zach Hickerson.

De acuerdo con el reporte policial, Zach fue quien encontró a la actriz inconsciente y ambos solicitaron asistencia de emergencia. Las autoridades también han buscado información que pueda ayudar a esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de que se haya cometido un homicidio y la causa de muerte permanece sin determinar.

La investigación continúa mientras las autoridades esperan los análisis toxicológicos y recaban información sobre las últimas horas de la actriz.

Panettiere alcanzó fama internacional por interpretar a Claire Bennet en la serie Heroes y posteriormente a Juliette Barnes en Nashville. También formó parte de la saga Scream, incluyendo Scream VI, estrenada en 2023.