Robbie Williams revela a los 52 años que fue diagnosticado con autismo: “Explica muchísimo”

El cantante británico contó que recibió recientemente el diagnóstico y aseguró que la noticia le permitió comprender mejor algunos aspectos de su personalidad, sus pensamientos y su manera de relacionarse con el entorno.

Robbie Williams sorprendió al revelar públicamente que, a sus 52 años, recibió un diagnóstico de autismo. El cantante británico compartió la noticia durante una sesión de preguntas y respuestas realizada en Londres con motivo del lanzamiento de la nueva colección de su marca de ropa, Hopeium.

Williams, quien anteriormente había hablado abiertamente sobre su diagnóstico de TDAH, explicó que el reciente diagnóstico de autismo le ha permitido encontrar respuestas a comportamientos y experiencias que durante años no comprendía completamente.

“Explica muchísimo”, comentó el artista al hablar sobre la noticia, que recibió con una actitud positiva y con el característico sentido del humor que suele mostrar públicamente.

La revelación de Williams se produce después de años en los que el cantante había hablado sobre sus dificultades para sentirse cómodo consigo mismo y sobre la intensidad de sus pensamientos.

En octubre de 2025, el exintegrante de Take That ya había contado que padecía síndrome de Tourette, aunque describió sus síntomas principalmente como pensamientos intrusivos más que como tics físicos visibles. En ese momento también había comentado que anteriormente había considerado la posibilidad de estar dentro del espectro autista, pero una prueba en línea le había indicado que no lo era.

Ahora, después de una evaluación profesional, Williams confirmó que sí recibió el diagnóstico.

El cantante explicó que el resultado le ha ayudado a comprender mejor determinadas características de su personalidad, especialmente relacionadas con la interacción social y la manera en que procesa sus pensamientos.