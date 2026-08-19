Concierto de ¡Romeo Santos y Prince Royce, casi sold out en Managua!

La bachata se apoderará de Managua este viernes 21 de agosto, cuando Romeo Santos y Prince Royce lleguen al Estadio Nacional Soberanía con su gira “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026”.

La expectativa entre los fanáticos nicaragüenses es enorme y varias localidades ya aparecen como “SOLD OUT”, incluyendo Gradería General, Gradería Preferencial, Sillas Platinum, Salas Lounge y Jardín Derecho, de acuerdo con el mapa de localidades divulgado para el espectáculo.

Los precios de las entradas van desde C$1,850 en La Pista, mientras que la Gradería General tiene un precio de C$2,035, la Gradería Preferencial y Jardín Derecho C$3,256, las Sillas Platinum C$4,440, las Mesas B C$9,250 y las Mesas A C$12,950. Los precios incluyen cargos de servicio.

Romeo Santos llega a Managua con éxitos como “Propuesta Indecente”, “Eres Mía”, “Hilito”, “Imitadora”, “El Farsante” y “You”; mientras que Prince Royce cuenta con temas que se han convertido en favoritos del público, entre ellos “Corazón Sin Cara”, “Darte un Beso”, “Las Cosas Pequeñas”, “Incondicional” y “La Carretera”.