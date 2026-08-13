Nicole Kidman se disfraza con peluca y lentes para disfrutar las fiestas de Ibiza sin ser reconocida

La actriz australiana reveló que utiliza un particular método para pasar desapercibida durante sus noches de fiesta en la isla española, donde disfruta de las raves junto a sus amigos.

Nicole Kidman encontró una peculiar estrategia para disfrutar de la vida nocturna de Ibiza sin convertirse en el centro de atención. La estrella de Hollywood contó que, cuando quiere bailar y divertirse sin ser reconocida, recurre a lentes de sol y, en ocasiones, a una peluca oscura.

La revelación forma parte de una entrevista concedida a British Vogue, publicada este 13 de agosto, en la que la actriz habló sobre el particular verano que está viviendo por Europa. Durante los últimos meses, Kidman ha pasado por ciudades como Londres, Ibiza, París y Portofino, en lo que describió como su propio “Euro summer”.

Una estrella de Hollywood entre las raves

A pesar de su enorme popularidad, Kidman aseguró que ha desarrollado una habilidad para moverse sin llamar demasiado la atención. La actriz se describió como una persona “sigilosa”, capaz de entrar y salir de determinados lugares sin ser detectada.

Ibiza se ha convertido en uno de los destinos donde puede disfrutar de una de sus grandes aficiones: bailar. Sus noches pueden comenzar de manera tranquila, con una cena entre amigos, pero también pueden terminar en una fiesta electrónica hasta altas horas de la madrugada.

Según los detalles difundidos sobre la entrevista, la actriz suele cenar alrededor de las 22:30 horas y, cuando decide salir de fiesta, puede llegar al club cerca de la 1 de la madrugada. Para mantener el anonimato, utiliza lentes de sol y, en determinadas ocasiones, una peluca oscura.

“Necesito hacerlo”

La afición de Kidman por las raves no es completamente nueva. En entrevistas anteriores, la actriz ya había hablado de su gusto por este tipo de fiestas y de la libertad que encuentra en la pista de baile.

Aunque se ha descrito como una persona reservada y tímida, explicó que bailar le permite relajarse y simplemente dejarse llevar. En esta ocasión, incluso reconoció que necesita esos momentos para desconectarse de su rutina.

La compañía de amigos también juega un papel importante. Kidman prefiere acudir acompañada de personas de confianza, algo que le permite sentirse cómoda mientras disfruta de la música y del ambiente de las fiestas.

De Londres a Ibiza

El verano europeo de la actriz no se ha limitado a las noches de fiesta. Kidman también ha recorrido destinos como París y Portofino, además de mantener una relación de larga data con Londres, donde tiene un departamento desde hace más de dos décadas.

En Portofino, incluso protagonizó un momento espontáneo al participar junto a una banda durante una de sus visitas, una muestra de la faceta más relajada que ha mostrado durante esta temporada europea.

Así, mientras su rostro es uno de los más reconocidos de Hollywood, Nicole Kidman ha encontrado en una peluca, unos lentes de sol y la compañía de sus amigos la fórmula para convertirse, al menos por unas horas, en una más entre los asistentes a las fiestas de Ibiza.