Piloto demandado por Luis Miguel asegura que nunca habló mal del cantante

El conflicto entre Luis Miguel y el piloto Raúl Aldana continúa generando controversia. El aviador, quien fue señalado por revelar un supuesto adeudo relacionado con vuelos privados del cantante, aseguró que nunca habló mal de “El Sol” y que sus declaraciones fueron malinterpretadas.

Aldana explicó que él no acusó directamente a Luis Miguel de deber dinero, sino que se limitó a hablar de información y documentación que recibió como parte de su trabajo. Según su versión, el caso estaría relacionado con 33 horas y 15 minutos de vuelo en un avión privado.

El piloto también afirmó que cuenta con correos electrónicos, contratos, testigos y otros documentos que respaldarían su versión de los hechos. Además, señaló que posteriormente existió un entendimiento para realizar el pago correspondiente.

La situación escaló hasta los tribunales luego de que Luis Miguel emprendiera acciones legales contra Aldana. El piloto, por su parte, aseguró que desconoce por qué el cantante tomó el asunto de manera personal y sostuvo que habría actuado de la misma manera con cualquier cliente.

Aldana también afirmó que recibió amenazas durante un acercamiento con la abogada de Luis Miguel y aseguró que nunca existió una verdadera intención de conciliación.

“Yo nunca afirmé que lo debía Luis Miguel”, sostuvo el piloto, quien ahora también contempla acciones legales para defender su imagen.

El caso continúa en medio de versiones encontradas, mientras Luis Miguel se mantiene al margen de las declaraciones públicas relacionadas con la controversia.