Más de 20 mil personas esperan a Ricardo Arjona esta noche en Managua con dos escenarios, pasarela y pantallas gigantes

Todo está listo en Managua para recibir esta noche al cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, quien se presentará en el Estadio Nacional Soberanía ante más de 20 mil personas. Se espera que el artista salga al escenario alrededor de las 9:30 de la noche.

El espectáculo contará con una gran infraestructura: dos escenarios, una extensa pasarela que se adentra entre el público y cientos de metros de pantallas LED, que transformarán el escenario en diferentes ambientes, incluido un cabaret parisino.

Uno de los momentos más llamativos será durante “Historia de Taxi”, cuando aparezca en el escenario un Volkswagen Escarabajo amarillo, acompañado por imágenes que recrean las calles y la historia de la canción.

La producción también incorpora cerca de 400 equipos de iluminación, 30 cabezales láser, 40 máquinas de humo y 40 máquinas de confeti, además de cientos de personas trabajando para hacer posible el montaje del espectáculo.

Los precios de las entradas van desde 60 hasta 385 dólares, dependiendo de la localidad. Además, mediante un código QR, algunos asistentes podrán solicitar canciones para que Arjona las interprete desde el escenario más cercano al público.

Entre los temas más esperados están “Fuiste Tú”, “El Problema”, “Historia de Taxi”, “Mujeres”, “Te Conozco”, “Dime Que No”, “Desnuda”, “Minutos” y “Señora de las Cuatro Décadas”.

La expectativa crece entre los fanáticos, que esta noche disfrutarán de un espectáculo que combina música, tecnología y una puesta en escena de gran formato.

Su nombre completo es Édgar Ricardo Arjona Morales y nació el 19 de enero de 1964 en Jocotenango, Guatemala.

Antes de dedicarse completamente a la música, fue maestro de escuela y también jugó baloncesto profesional. Representó a Guatemala en baloncesto y llegó a establecer un récord nacional al anotar 78 puntos en un partido.

Su primer gran éxito internacional fue “Jesús, Verbo No Sustantivo”, canción que ayudó a consolidarlo en Latinoamérica.

Arjona es conocido por escribir canciones que hablan de amor, desamor, relaciones, problemas sociales y situaciones cotidianas, muchas veces utilizando ironía y juegos de palabras.

Ha vendido millones de discos a lo largo de su carrera y se convirtió en uno de los cantautores latinoamericanos más reconocidos.