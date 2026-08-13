Chris Brown vuelve a generar polémica por una actuación de alto contenido sexual en Toronto

El cantante protagonizó una escena subida de tono con una asistente durante su presentación en Canadá, lo que provocó una nueva ola de críticas en redes sociales.

Chris Brown volvió a quedar en el centro de la controversia luego de protagonizar una actuación de alto contenido sexual durante su concierto en Toronto, Canadá. El episodio ocurrió el martes 11 de agosto en el Rogers Stadium, como parte de la gira que el artista realiza junto a Usher.

Durante la interpretación de “Take You Down”, Brown invitó a una mujer del público a subir al escenario. Según un video que comenzó a circular ampliamente en redes sociales, el cantante interactuó físicamente con ella, incluyendo movimientos de carácter sexual y un momento en el que le tomó el cabello.

La presentación generó una fuerte reacción entre los usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron que este tipo de actuaciones formen parte de un espectáculo musical. Algunos calificaron el episodio como el momento más explícito de la gira hasta ahora y consideraron que el show había cruzado los límites del entretenimiento convencional.

El episodio de Toronto se suma a otra actuación similar ocurrida el pasado 1 de agosto en el JMA Wireless Dome de Nueva York. En aquella presentación, una mujer identificada posteriormente como Kareema Divine participó en una puesta en escena que incluyó elementos de contenido sexual.

Después de las críticas que recibió aquel espectáculo, Divine respondió indirectamente en TikTok con publicaciones en las que aseguró, entre otras cosas, que había disfrutado la experiencia.

La gira también ha generado cuestionamientos hacia Usher. El 25 de julio, durante un concierto en Nashville, el cantante protagonizó un baile sin camisa con una asistente, cuya reacción fue captada por el público y posteriormente se volvió viral.