Selena Gomez enfrenta demanda por presunto fraude relacionada con Wondermind

La cantante y actriz fue demandada junto a su madre, Mandy Teefey, y la empresaria Daniella Pierson por un grupo de inversionistas que asegura haber sido engañado sobre la situación financiera y las perspectivas de crecimiento de la empresa de salud mental.

Selena Gomez enfrenta una demanda por presunto fraude relacionada con Wondermind, la empresa de salud mental que cofundó junto a su madre, Mandy Teefey, y la empresaria Daniella Pierson.

La acción legal fue presentada el 13 de agosto de 2026 ante un tribunal federal de Delaware. Los demandantes, entre ellos dos entidades de inversión, aseguran que aportaron cerca de 1,2 millones de dólares a Wondermind después de recibir información que, según ellos, mostraba a la compañía como un proyecto con importantes posibilidades de crecimiento.

De acuerdo con la demanda, los inversionistas sostienen que las fundadoras hicieron afirmaciones que no correspondían con la realidad de la empresa para conseguir capital.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el papel que Selena Gomez habría asumido dentro de Wondermind. Los inversionistas aseguran que la artista se comprometió a participar activamente en la promoción de la compañía como responsable de marketing y a utilizar su enorme alcance en redes sociales para impulsar el proyecto.

Sin embargo, los demandantes alegan que varias de las iniciativas anunciadas nunca llegaron a concretarse, entre ellas el desarrollo de una aplicación de salud mental. También cuestionan supuestas alianzas comerciales que, según la denuncia, no existían.

Los inversionistas afirman además que no fueron informados oportunamente sobre las dificultades financieras y operativas que atravesaba la compañía.

Wondermind fue fundada en 2021 con la intención de desarrollar contenidos, herramientas y servicios relacionados con el bienestar y la salud mental.

En 2022, los demandantes invirtieron aproximadamente 1,2 millones de dólares en la compañía. Según su versión, tomaron esa decisión basándose en las proyecciones y representaciones que recibieron sobre el futuro de la empresa.

La demanda sostiene que posteriormente descubrieron que Wondermind atravesaba problemas importantes y que algunas de las promesas utilizadas para atraer inversión no se materializaron.