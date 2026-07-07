Misterio rodea la muerte de Lauren Bennett, voz de “Party Rock Anthem”

La industria musical continúa conmocionada tras la muerte de la cantante británica Lauren Bennett, reconocida mundialmente por su participación en el exitoso tema Party Rock Anthem de LMFAO y por integrar el grupo femenino G.R.L. La artista falleció a los 37 años, pero hasta el momento las autoridades no han revelado la causa de su deceso.

De acuerdo con la información disponible, la muerte de Bennett se encuentra bajo investigación y será una pesquisa forense la que determine qué ocurrió. Mientras tanto, familiares, amigos y seguidores permanecen a la espera de respuestas, en medio de múltiples interrogantes sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Tras conocerse la noticia, sus compañeras de G.R.L. le dedicaron emotivos mensajes en redes sociales, recordándola como una mujer talentosa, cariñosa e inspiradora que dejó una huella imborrable en quienes compartieron con ella. Su partida representa otro duro golpe para la agrupación, que en 2014 también perdió a una de sus integrantes, marcando nuevamente de luto la historia del grupo.