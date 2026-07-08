Bad Bunny hace historia con nueve nominaciones al Emmy por su show del super bowl

Bad Bunny volvió a marcar un hito en su carrera al recibir nueve nominaciones a la 78.ª edición de los Premios Emmy por su espectacular presentación en el medio tiempo del Super Bowl LX.

Con este logro, el puertorriqueño se convierte en el artista con el show de medio tiempo más nominado en la historia de estos prestigiosos galardones televisivos, gracias a una producción que destacó por su despliegue visual, coreografías, dirección artística y puesta en escena.

El espectáculo competirá en importantes categorías como Mejor Especial de Variedades en Vivo, dirección, coreografía, dirección musical, diseño de producción, iluminación, mezcla de sonido, peinado y dirección técnica.