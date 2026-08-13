Pitbull anuncia nuevo disco: ‘Pitcoin’ llegará en octubre

El cantante y productor estadounidense de origen cubano Pitbull sorprendió a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de su próximo álbum de estudio, titulado “Pitcoin”, una producción que marcará una nueva etapa en su carrera musical.

El nuevo material discográfico llegará a las plataformas digitales el próximo 8 de octubre de 2026 y se convertirá en el decimocuarto álbum de estudio del artista. El anuncio fue realizado por Pitbull a través de sus redes sociales, acompañado de una propuesta visual relacionada con una moneda que lleva su imagen.

Hasta el momento, el intérprete de éxitos como “Give Me Everything” y “Timber” no ha revelado la lista completa de canciones ni ha confirmado las posibles colaboraciones que formarán parte del proyecto. Sin embargo, el álbum ya se encuentra disponible para preguardar en plataformas digitales.

Un nuevo álbum en medio de su gira mundial

El lanzamiento de “Pitcoin” llegará mientras Pitbull continúa con su gira “I’m Back Tour”, con la que ha recorrido distintos escenarios de Estados Unidos, Europa y Canadá.

La gira también ha dejado momentos destacados para el artista. Durante una presentación en Hyde Park, Londres, Pitbull consiguió un récord Guinness después de reunir a más de 22 mil personas utilizando gorros que simulaban una cabeza calva, como homenaje a la característica imagen del cantante.

Regreso al formato de álbum

“Pitcoin” representará el regreso de Pitbull al formato de álbum de estudio después de varios años. Su producción anterior, “Trackhouse”, fue estrenada en julio de 2023.

El nuevo disco llegará además en un momento importante para el cantante, quien tiene programada su participación en la Billboard Latin Music Week 2026, que se celebrará del 19 al 22 de octubre en Miami Beach, Florida.

Por ahora, los detalles sobre el contenido de “Pitcoin” permanecen bajo reserva, por lo que los seguidores del llamado Mr. 305 deberán esperar las próximas semanas para conocer las canciones y colaboraciones que integrarán este esperado regreso musical.