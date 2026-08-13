Cristian Castro se gradúa de bachiller a sus 51 años en México

El cantante mexicano Cristian Castro, intérprete de éxitos como “Azul”, “Yo quería” y “Por amarte así”, culminó sus estudios de bachillerato a los 51 años y, durante la ceremonia de graduación, estuvo acompañado por su madre, la actriz Verónica Castro.

Cristhian Castro se gradúa de bachiller a sus 51 años

El artista había interrumpido su formación académica durante su juventud debido a las exigencias de su carrera en la música, que comenzó a tomar fuerza mientras todavía se encontraba en etapa escolar.

Con el paso de los años, Castro decidió retomar sus estudios y finalmente recibió su certificado de bachiller, además de una medalla al mérito otorgada por PrepaW, una escuela digital que ofrece una modalidad de estudios online.

Durante la ceremonia de graduación manifestó interés por el diseño industrial, y al ser cuestionado sobre, si estaría dispuesto a dejar su carrera musical para dedicarse a esa otra carrera, Castro señaló que le gustaría tener un espacio profesional para desarrollar sus capacidades en esa área.

