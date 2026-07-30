Karol G sorprende a sus fans al anunciar nuevo álbum y confirmar su fecha de estreno

Karol G volvió a emocionar a sus seguidores al anunciar oficialmente el lanzamiento de su próximo álbum de estudio, titulado «No me arrepiento de sentir tanto», que estará disponible en todas las plataformas digitales el próximo 7 de agosto.

La cantante colombiana hizo el anuncio durante un concierto de su gira «Viajando por el Mundo Tropitour» en Toronto, donde compartió con el público que llevaba varios meses preparando este proyecto musical.

Visiblemente emocionada, aseguró que este disco representa una nueva etapa en su carrera y expresó su deseo de interpretar muy pronto sus nuevas canciones junto a sus fanáticos.

Junto con la noticia, Karol G presentó la portada oficial del álbum, una imagen con una estética sobria en blanco y negro con detalles en azul, marcando una propuesta visual diferente a la de sus trabajos anteriores.

Aunque aún no se ha revelado el listado completo de canciones ni las colaboraciones que incluirá el disco, la expectativa entre sus seguidores es muy alta.

Se espera que el álbum incluya algunos de los temas que la artista ha interpretado recientemente en sus presentaciones en vivo, consolidando un proyecto que promete mostrar una faceta más personal y emocional de «La Bichota».

Con este anuncio, Karol G continúa consolidándose como una de las artistas latinas más influyentes del momento, mientras sus millones de seguidores ya cuentan los días para descubrir el que será uno de los lanzamientos musicales más esperados del año.