V de BTS revela importante pérdida de audición en plena gira mundial

V, integrante de la popular agrupación surcoreana BTS, reveló que enfrenta una importante pérdida de audición en su oído derecho, una situación que, según explicó, se agravó durante el periodo en que cumplió con el servicio militar obligatorio.

El cantante, cuyo nombre real es Kim Tae-hyung, compartió la información durante una transmisión en vivo realizada en la plataforma Weverse, en la que estuvo acompañado por su compañero Jungkook. Durante la conversación, V explicó que existe una marcada diferencia entre la capacidad auditiva de ambos oídos.

“Si por este oído escucho 100, por este otro solo escucho 30”, comentó el artista para explicar la magnitud del problema.

De acuerdo con lo relatado por V, los síntomas se intensificaron durante su servicio militar obligatorio, que realizó entre 2023 y 2025. En aquel momento, el cantante llegó a pensar que las molestias podían estar relacionadas con su fortaleza mental, influenciado por las exigencias y el ambiente propio del entrenamiento militar.

Actualmente, el integrante de BTS señaló que recibe atención médica, acude regularmente al hospital y toma medicamentos. Sin embargo, hasta ahora no ha revelado un diagnóstico médico específico ni la causa de la pérdida auditiva.

La confesión ocurre durante el regreso de BTS

La revelación llega mientras BTS se encuentra nuevamente sobre los escenarios con su gira mundial “Arirang World Tour”, que representa el regreso de los siete integrantes después de completar sus respectivas obligaciones militares.

El grupo recientemente ofreció conciertos en Baltimore, Estados Unidos, los días 10 y 11 de agosto, y tiene programada una presentación para el 15 de agosto en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

El regreso de BTS también ha estado acompañado por otros contratiempos físicos. Durante el concierto de retorno del grupo en Seúl, realizado en marzo, el líder RM tuvo que presentarse con el tobillo escayolado después de sufrir una lesión durante un ensayo.

Pese a la dificultad auditiva que enfrenta, V continúa participando en las actividades de BTS y en la gira internacional que marca una nueva etapa para la agrupación.