Cantante Solaris la M presenta “Distancia”, su nuevo tema urbano tras un año de trayectoria

El artista urbano Solaris La M continúa consolidando su carrera musical con el lanzamiento de “Distancia”, un tema de género reguetón urbano que ya está disponible para el público.

Con un año de trayectoria en la escena musical, el cantante originario de León apuesta por seguir conquistando a los amantes del género urbano con una propuesta cargada de ritmo, melodía y un estilo propio.

Además, recientemente visitó Tu Nueva Radio Ya, donde compartió detalles de su proyecto musical y su crecimiento artístico.

El estreno de “Distancia” representa un nuevo paso en la carrera de Solaris La M, quien busca fortalecer su presencia en la industria musical y conectar con más seguidores a través de sus producciones.

Para contrataciones o información, los interesados pueden comunicarse al 5730-8735.