Comisión hípica de Juigalpa invita a sus tradicionales fiestas y concierto de Luis Ángel «El flaco»

Representantes de la Comisión Hípica de Juigalpa visitaron los estudios de Tu Nueva Radio Ya para invitar a las familias nicaragüenses a participar en las actividades programadas durante las tradicionales fiestas hípicas de la ciudad.

La delegación estuvo integrada por Jorge Sobalvarro, secretario de la Comisión Hípica de Juigalpa; Elsa Carrillo, Novia Hípica de Juigalpa; Damaso Romano González, vocal de la Comisión Hípica; y Reina Molina Ortega, representante de Economía Creativa de la Alcaldía de Juigalpa.

Durante la entrevista dieron a conocer que las festividades iniciarán con la imposición de banda, como parte de las actividades que enmarcan la celebración.

Uno de los eventos más esperados será el concierto del reconocido cantante Luis Ángel «El Flaco», quien llegará con su gira «Directo al Corazón Tour 2026» el próximo 8 de agosto a la Plaza Taurina Humberto e Isabel Mongrío, en Juigalpa.

Las celebraciones continuarán el 9 de agosto con la tradicional Hípica de Juigalpa, donde centenares de montados y familias disfrutarán de un ambiente lleno de tradición, cultura y alegría.

Los organizadores extendieron la invitación a toda la población para que forme parte de estas festividades, que buscan fortalecer las tradiciones chontaleñas y dinamizar la economía local con la visita de miles de personas.

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