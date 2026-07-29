La sensacional banda M16 estrenó en Tu Nueva Radio Ya, “Las fiestas de mi tierra no son jugada”

La sensacional Banda M16 llegó a Tu Nueva Radio Ya para presentar oficialmente su nuevo tema musical “Las fiestas de mi tierra no son jugada”, una propuesta cargada de los contagiosos ritmos del son nica y el son de toros, ideal para disfrutar durante las tradicionales fiestas agostinas.

Con este lanzamiento, la agrupación busca seguir promoviendo la música nacional y el ambiente festivo que caracteriza las celebraciones en honor a Santo Domingo de Guzmán.

Además, la banda invitó al público a acompañarlos este viernes en la tarima de Tu Nueva Radio Ya, donde formarán parte del tradicional evento del Palo Lucio, prometiendo un espectáculo lleno de alegría, música y mucho sabor nicaragüense.

Las personas interesadas en contratar a la Banda M16 para eventos privados o presentaciones pueden comunicarse al número 8693-8219.