Muere Manolo Arjona, histórico integrante de Locomía, a los 58 años

El mundo de la música está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Manolo Arjona, uno de los integrantes históricos y fundadores de Locomía, a los 58 años.

El artista murió de manera repentina en su residencia en Barcelona, España, causando conmoción entre familiares, amigos y seguidores de la icónica agrupación que marcó una época con su inconfundible estilo, sus abanicos y éxitos como Locomía y Rumba, Samba, Mambo.

Arjona formó parte de la alineación original del grupo durante los años de mayor éxito internacional, convirtiéndose en una de las figuras más representativas del fenómeno musical que conquistó España y Latinoamérica a finales de los años 80 y principios de los 90. En los últimos años se mantenía alejado de los escenarios y dedicado a la pintura, una de sus grandes pasiones.

Con su fallecimiento, Manolo Arjona se convierte en el cuarto integrante de Locomía que pierde la vida, luego de las muertes de Santos Blanco, Frank Romero y Francesc Picas. La noticia ha generado numerosos mensajes de despedida y reconocimiento por parte de fanáticos y figuras del espectáculo, quienes recuerdan su aporte a una de las agrupaciones más emblemáticas del pop en español.