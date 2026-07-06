El Alfa se bautiza y anuncia una nueva etapa de fe cristiana

El cantante dominicano El Alfa sorprendió a sus seguidores al bautizarse y declarar públicamente que inicia una nueva etapa guiada por la fe cristiana. La ceremonia se realizó en el Centro Cristiano Soplo de Vida, en República Dominicana, donde estuvo acompañado por familiares y miembros de la congregación. Uno de sus hijos también recibió el bautismo durante el servicio religioso.

Durante el acto, el intérprete compartió un emotivo mensaje en el que agradeció a Dios por las bendiciones que ha recibido a lo largo de su vida y aseguró que desea vivir conforme a los principios cristianos. El artista expresó que su mayor anhelo es que su familia permanezca unida y que sus hijos crezcan con valores basados en la fe.

El exponente urbano señaló que esta decisión representa un cambio profundo en su vida personal y espiritual. Además, hizo un llamado a sus seguidores para acercarse a Dios y recordó que nunca es tarde para transformar el rumbo de la vida. Sus palabras fueron recibidas con aplausos por los asistentes y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

La noticia ha provocado cientos de reacciones entre fanáticos y colegas del género urbano, quienes le enviaron mensajes de felicitación y apoyo por esta nueva etapa. En los últimos meses, El Alfa ya había compartido reflexiones sobre su crecimiento espiritual, por lo que su bautismo confirma el proceso de cambio que venía experimentando y que ahora decidió hacer público.