Lionel Richie regresa a los escenarios tras superar un episodio de mareos

El legendario cantante Lionel Richie volvió a los escenarios luego del episodio de mareos que lo obligó a interrumpir el concierto inaugural de su gira “Sing a Song All Night Long” en Saint Paul, Minnesota. Tras recibir atención médica y seguir las recomendaciones de sus médicos, el artista retomó sus presentaciones con un espectáculo en Pensilvania, donde fue recibido con una cálida ovación por parte del público.

Durante su regreso, Richie agradeció el apoyo y las muestras de cariño de sus seguidores, asegurando que se encuentra mucho mejor. Incluso bromeó sobre el incidente al recordar que, cuando una persona se siente mareada, lo mejor es sentarse y descansar, comentario que provocó risas entre los asistentes.

El cantante, de 77 años, había pospuesto dos fechas de su gira en Chicago y Columbus por recomendación médica, luego de ser trasladado al hospital como medida de precaución tras sentirse mal en pleno concierto. Su recuperación ha tranquilizado a sus fanáticos, quienes celebraron verlo nuevamente sobre el escenario y continuar con la gira por distintas ciudades de Norteamérica.